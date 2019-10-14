Doğu Azerbaycan, İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde büyük kapasiteye sahip

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu ile görüşen Doğu Azerbaycan Valiliği Siyasi İşler Genel Müdürü Murtaza Muhammedzade, İran ve Türkiye'nin ekonomik yönden iki önemli ortak olarak, iş birliği için elverişli kapasitelere sahip olduğunu ve ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin iki ülke üst düzey yetkililerinin gündeminde olduğunun altını çizdi.

İki ülke ticaret hacmi hedefinin 30 milyar olduğuna değinen Muhammedzade, Doğu Azerbaycan ilinin ekonomik kapasiteleri ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle İran-Türkiye arasındaki kapasitelerin tanıtımı yapması gerektiğini kaydetti.

Muhammedzade şu ifadeleri kullandı:

'Doğu Azerbaycan ili Türkiye'ye yakınlığı, Aras Serbest Bölgesi'ni barındırması ve İran'ın sanayi ve ekonomik merkezlerinden biri olarak bilinmesi nedeniyle İran-Türkiye ilişkilerinin artarak büyümesinde öncü rol oynayama imkanını elinde buklunduruyor.'