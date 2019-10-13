Yemen’de savaşın sona ermesi bölge için olumlu sonuçlar doğuracak

İslam İnkilabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmede "Uzun zaman önce İran İslam Cumhuriyeti, Yemen'deki savaşa son vermek için 4 aşamalı bir plan önerdi. Savaş iyi bir şekilde sona ererse, bölge için olumlu sonuçlar doğuracak" dedi.

İki ülke arasındaki derin ve yakın ilişkilere değinen İslam İnkilabı Rehberi, 'İran ve Pakistan arasındaki mevcut ilişki düzeyini mevcut imkanlar ve fırsatlar bağlamında daha da geliştirmemiz gerekiyor' diye konuştu.

İki ülkenin ortak sınırlarında barışı ve güvenliği güçlendirmenin yanı sıra Pakistan-İran doğalgaz boru hattı projesinin restorasyonu ve tamamlanması için çağrıda bulunan Ayetullah Hamanei, İran’ın yıllar içinde Yemen’le ilgili dört aşamalı bir barış planı önerdiğini ve savaşın uygun şekilde sona kavuşması durumunda bölge üzerinde olumlu bir etkisi olacağını söyledi.

İran’ın kimseyle savaş başlatan taraf olma niyetinde olmadığını belirten Ayetlah Hamanei, “Elbette İran'la savaşa başlayanlar bundan pişman olacak' ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Pakistan'ın kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, 'Tahran ve İslamabad arasındaki iş birliği artmalı. İran ile ilişkilerde özel bir hesap açtık çünkü İran'ı özellikle ticaret alanında önemli bir ortak olarak görüyoruz’ dedi.