Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış el sanatları

İsfahan, İRNA- İsfahan iline yer alan Netenz kentinde İranlı sanatçı Mehdi Tevessüliyan, eşsiz el sanatlarını yaratmak için geri dönüştürülmüş çeşitli malzemeleri kullanıyor ve tüm izleyicileri hayran bırakıyor. Fotoğraftçı: Mücteba Sültani

هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست هنرمند نطنزی که خالق زیباییهاست