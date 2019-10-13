Yabancı turistlerin Altın Kartal treni ile İsfahan'a gelişinden görüntüler

İsfahan, İRNA- Yabancı turistleri taşıyan İpek Yolu (Kuzey-Güney) unvanlı 29. Altın Kartal uluslararası turizm treni, bugün İran'ın merkezindeki İsfahan garına ulaştı. 20 yabancı turist ve 46 mürettebattan oluşan bu tren, İran'a girdiği beşinci günde İran'ın turizm başkenti İsfahan'a geldi. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Macaristan, Polonya, Yeni Zelanda, Çin ve Rusya'dan turistleri taşıyan bu tren, İran'a 9 Ekim günü giriş yaptı.
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