Bölgede askeri ve siyasi müdahaleler, feci sonuçlara yol açtı

İran Cumhurbaşkanı ile Pakistan Başbakanı, Tahran-İslamabad iş birliğinin ve ikili ilişkilerin her iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını temin edecek şekilde her alanda gelişmesi gerektiğini vurguladı.

İran Cumnurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmede, “İran, Pakistan dahil tüm komşularıyla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye kararlı” dedi.

Bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Ruhani, “Dış müdahale güvensizliği artıracak. Bölgedeki gerilimi hafifletmek için ilk adım, Yemen'de ateşkesi başlatmak ve masum Yemenlilere saldırılara son vermektir. İran bu konuda her türlü girişimi destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü Suudi Arabistan kıyılarında İran petrol tankerine yönelik saldırının bölgedeki deniz trafiği ile ilgili güvensizliğin artmasına neden olduğunu bildiren Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda kanıtları var ve nihai sonuç elde edilinceye ve ana failleri bulunana kadar soruşturmalarını sürdürecek” dedi.

Bölgedeki her türlü gerginlik ve çatışmadan yararlanan tek rejimin Siyonist Rejim olduğunu ve gerilimlerden ve çatışmalardan yararlanan bölgesel ötesi güç ve rejimleri bölgeye davet ettiğini açıklayan Ruhani, “Teröristlere, Siyonist Rejime ve ABD'ye güvenmenin İslam ülkelerine ve bölge uluslarına daha fazla gerginlik ve zarar vermekten başka meyvesi yoktur. Hiçbir ülke ve bölge için güvenliği garanti etmediğine inanıyoruz” dedi.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fars Körfezi'nde Sürdürülebilir güvenlik ve barış diyerek Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamayı da belirttik. Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik, ancak bölgesel devletlerin katılımıyla mümkün. İran her zaman bölgedeki tüm ülkelerle diyalog ve iş birliğine hazır. Bölgedeki askeri ve siyasi müdahaleler şu ana kadar feci sonuçları oldu.

ABD hükümetinin düşman davranışı, İran ulusuna yaptırımları ve azami baskısı, ülkeler arasındaki ilişkilerde artan gerilimlerdeki en önemli faktördür.

Pakistan Başbakanı ve hükümetin bölgedeki gerginliği azaltmaya yardımcı olma konusundaki iyi niyetini ve çabalarını takdir ediyoruz. Bu amaçla atılacak adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Tekrar tekrar belirttiğimiz gibi, yaptırımlar kaldırılırsa Nükleer Anlaşma çerçevesinde müzakereye hazırız’.

Pakistan Başbakanı İmran Han da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın bir dost ve komşusu olduğunu ve zor zamanlarda Pakistan'ı her zaman desteklediğini vurguladı.

Han, “İran İslam Cumhuriyeti ile tarihsel ve samimi ilişkilerini göz önüne alarak Pakistan, tüm siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili ilişkiler geliştirmek istiyor” dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca, “Pakistan anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyor. Bölgedeki komşular arasındaki herhangi bir gerilim üçüncü taraf ülkelerin ve bölge dışındakilerin çıkarınadır ve İslamabad, Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakerelerde rol oynamakta, gerilimleri azaltmakta ve bölgenin istikrarını arttırmakta kararlı ”diye ekledi.