13 Eki 2019 17:33
Journalist ID: 2394
News Code: 83515669
0 Persons

Dünya Pasargad Mirası

Dünya Pasargad Mirası

Şiraz, İRNA- Pasargad, Pers İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan MÖ 6. yüzyıldan kalma arkeolojik kalıntıları kapsar. II. Kiros İmparatorluğu'nun kurucusu olan “Büyük Kiros”, eski Yakın Doğu, Güneybatı Asya, Orta Asya ve Kafkasya, Şiraz'ı fethetmeye devam etti. Pasargad, Temmuz 2004'te Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 2 =