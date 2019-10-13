Cumhurbaşkanı Ruhani: Her türlü iyi niyete gerektiği biçimde yanıt veririz

Rezmi ziyarette bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Pakistan Başbakanı İmran ile görüştükten sonra gazetecilerle düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Sayın Başbakan'la iyi görüşmelerimiz oldu. Her iki ülke bölge meselelerinin siyasi çözüm yolu olduğunu ve ülkelerarası meselelerin diyalog ve görüşme aracılığıyla niha, çözüme kavuşması gerektiği konusunda hemfikir' değerlendirmesinde bulundu.

Bu görüşmede ABD yaptırımları konusunu da ele aldıklarına değinen Ruhani, 'Amerika sorunu çözmek için Nükleer Anlaşma'ya geri dönmeli ve yaptırımları ortadan kaldırmalıdır. Görüşmemizde en önemli nokta bu husutu.' diye konuştu.

Ruhani şu ifadeleri kullandı: 'Sayın Başbakan'a kendisinin bölgeye barış ve istikrarın dönmesi için çabaları ve iyi niyetine yardım ve destek etmeye hazır olduğumuzu ilettik.'

