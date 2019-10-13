Amerika'ya boyun eğmeyiz

İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Ayetullah Hamanei, 'İran halkı Siyonizm ve Amerika ile mücadeleyi görevi gibi görüyor ve onlara karşı boyun eğmez' diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gücüne ve yurt içi ve dışındaki saygınlığına işaret eden İslam İnkılabı Rehberi, 'Amerikalılar, Devrim Muhafızları'na yönelik hasmane tutumları ile bu ordunun saygınlığının artmasını sağladı' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın savunma hazırlığı ve gücüne işaret eden İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Allah, Kur'an-ı Kerim'de savunma, istihbarat ve operasyonel tüm teçhizat ve ekipmanlara sahip olmamızı buyurmuştur. Tabi bu teçhizat yurt içinde üretilmeli ve kara, hava, uzay, deniz, sınırlar ve yurt içinde bütün ihtiyaçları kaşılamalıdır' diye vurguladı.

Erbain yürüyüşlerine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, bu yürüyüşlerin gerçek gücün açık göstergesi olduğunu altını çizerek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Zairlerin milyonlar halinde Kerberla'ya doğru yaptıkları Erbain yürüyüşleri, övünç, fedakarlık ve şehadet zirvesine doğru hareket demek. Bu, İslam ve İslami Direniş Cephesi'nin gücünü gözler önüne seriyor.'