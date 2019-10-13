İran, dünya çelik üretiminde onuncu sırada

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Raza Rahmani, "ABD yaptırımlarına rağmen Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak onuncu sırada yer aldık ve çelik üretiminde %9 artış kaydettik" ifadesini kullandı.

Rahmani ayrıca, ’İran’ın planı, sanayi alanında üreticileri desteklemek, ihracatı teşvik etmek ve ham madenciliği önlemektir’ dedi.

İran, son yıllarda çelik üretiminde istikrarlı bir büyüme kaydetti ve bu sanayi, İran'ın petrol dışı ihracatını artırmanın yanı sıra, çeşitli yerel sanayilerin ihtiyaçlarını karşılamada da önemli bir rol oynuyor.

Dünya Çelik Örgütü'nün daha önce, çelik üretiminde önemli ilerlemeler kaydeden İran'ın dünyanın sanayileşmiş ülkeleri arasında güçlü bir konuma geldiğini söylediği unutulmamalıdır.