İran’ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

General Kanberi, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılarından 2 ton 219 kg uyuşturucu maddenini ele geçirildiğini bildirdi.

2 binek arabası dolusu uyuşturucunun il içinde taşındığı haberini alan ekipler, hemen harekete geçerek Zahidan- Haş yolunda arabaları durdurarak uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

General Kanberi uyuşturucu kaçakçılarından 1 ton 782 kg 313 gram afyon, 313 kg 900 gram esrar, 70 kg 300 gram metamfetamin ve 16 kg 1 gram eroin türünden uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini dile getirdi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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