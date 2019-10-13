İran Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na 1400 kitapla katılacak

İran Kültürel Fuarlar Kurmu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklmaya göre, Kültürel Fuarlar Kurumu Genel Müdürü Kadir Aşina yaptığı açıklamada, İran'ın bu furardaki standının önceki yıllarda olduğu gibi İran Kültürel Fuarlar Kurumu ve İranlı yayıncıların iş birliği ile 190 metrekarelik alanda yer aldığını bildirdi.

İran'dan bu fuara katılan kitapların İranoloji, çağdaş ve klasik edebiyat, sanat, İslam bilimi, İslami Devrim, Kutsal Savunma vb. gibi konuları içerdiğini kaydeden Aşina, 71. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda 2019 yılında İran'ın Kitap Başkenti seçilen Yezd'in özel olarak tanıtımının yapılacağının altını çizdi.

Türkçe'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dile çevrilen Farsça kitaplarının bu fuarda sergileneceğine değinen Aşina, 71. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nın 15 Ekim'de başlayacağını söyledi.