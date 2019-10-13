İran filmi Hindistan’da gösterime girecek

Film daha önce 12 uluslararası festivale katıldı. İranlı kadın oyuncu Süreyya Kasımi, bu filmde gösterdiği performansla Asya Pasifik Festivali'nin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Film, Irak'ın İran'a dayattığı sekiz yıllık savaş olaylarını yansıtıyor.

Tenaz Tebatebayi, Perinaz İzedyar, Ali Şadman, Süreyya Kasımi, Emirali İmanvend, Alirıza Daveri, Anahita Afşar, Sabir Eber, Hesti Fertuti ve Ferima Kehnemuyi bu filmde rol oynadı.

Villalılar, ordu ailelerinin ve ordu komutanlarının hikayeleridir. Aziz, 50 yaşında bir kadın torunları ile birlikte vila kompleksine geldi. İlyas ayrıca içeri girdiğinde endişelenen bir Besic şoförüdür, belki komutanlarının şehadet haberini getiriyor. Bundan sonra Aziz’in gelini Sima, çocuklarını yurt dışına götürmek için Tahran'a geldi.

3. Uluslararası Guwahati Film Festivali 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.