İran Domino'su Almanya'da ilk dünya prömiyerini yaptı

Sonya Senceri'nin oynadığı, Lale Berziger'in yönettiği Domino'nun prömiyerini yapacağı Hof Film Festivali, Almanya'nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak yeni bir sinema modeli sunan genç sinemacıların tanıtımı konusunda faaliyet gösteriyor.

1967 yılından beri düzenli olarak gerçekleşen bu festivalde dünyanın birçok büyük yöneticisi, ilk filmlerini bu festival aracılığıyla gösterime sunmuşlar.

İran ve Almanya'nın ortaklaşa yaptığı Domino, geçtiğimiz yıl ilk defa başkent Tahran'da seyirci ile buluştu. Domino, eğitim ve iş hayatında başarılı olmasına rağmen birçok aile ve sosyal problemi ile boğuşan ve yaşadığı durumu değiştirmeye çalışan Yelda isimli kadının hikayesini yansıtıyor.