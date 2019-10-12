12 Eki 2019 23:59
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News Code: 83514532
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İranlı üst düzey yetkili:

Suriye'de terörle mücadelede iş birliği, terörün tamamen ortadan kalkmasına kadar sürdürülmeli

Suriye'de terörle mücadelede iş birliği, terörün tamamen ortadan kalkmasına kadar sürdürülmeli

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Ekber Vilayeti, 'İran'ın ilkesel politikası, Suriye halkı ile devletini desteklemek ve bu ülkenin haklı duruşlarını savunmaktır ve terör ile aşırı gruplarla mücadelede iş birliği, bunların tamamen kökünün kazılmasına kadar sürdürülmelidir' dedi.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Hasan Mahmud ile bir araya gelen Vilayeti, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, 'İran'ın ilkesel politikası, Suriye halkı ile devletini desteklemek ve bu ülkenin haklı duruşlarını savunmaktır ve terör ile aşırı gruplarla mücadelede iş birliği, bunların tamamen kökünün kazılmasına kadar sürdürülmelidir' diye konuştu.

Suriye'nin Direniş Cephesindeki kilit rolüne değinen İranlı yetkili, 'Suriye halkı tüm etnikleri ile birlikte bir bütün olarak ülkesini savunarak, bölgede daha fazla zaferlere tanık olacağız ve bize göre Suriye her zamankinden daja fazla, tehditlerle mücadele etme gücüne sahip olacak' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Hasan Mahmud da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye halkı ve devletini desteklediğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriye Büyükelçisi ayrıca Suriye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı operasyonu eleştirerek, bunun uluslararası taahhütleri ihlal ettiği anlamına geldiğini açıkladı.

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