İran'da sünger demir üretimi yıllık 1.5 milyon ton düzeyinde artacak

İRNA'ya konuşan Yezd Çadır Melo Maden ve Sanayi Şirketi Genel Müdürü Mahmud Nuriyan, 'Geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren test olarak üretimine başlayan Çadır Melo üretim biriminde üretimin resmen başlamaı ile bu sayı yakalanacak' dedi.

Bu üretim biriminin resmi olarak kısa zamanda faaliyete başlayacağını belirten Nuriyan, Yezd iline bağlı Erdekan ilçesinde bulunan Çadır Melo fabrikasında 3 büyük sünger demir üretimi biriminin faaliyet gösterdiğini ve bunların toplam üretiminin yıllık 1.6 milyon tonu bulduğunu söyledi.

Nuriyan ayrıca bu üretim tesisinde üretilen çelik miktarının 840 bin ton olduğunu ve bundan 30 bin tonunun ihraç edildiğini kaydetti.