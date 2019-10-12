Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda İran temsilcisi ikinci oldu

Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda finalde İngiliz sporcuya yenilen Milli oyuncumuz Seyfi ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

İngiltere, Avustralya, İsveç, Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hollanda'dan rakiplerini bir bir yenmeyi başaran Seyfi, final maçında maçı kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

Öte yandan İranlı kızlar Fatma Kerimi ile Fatma Sefi birer bronz kazanarak dünya üçüncüsü oldular.

Böylece İran Milli Gençler Dart Takımı bir gümüş, bir bronz, bir beşincilik ve iki dokuzunculuk elde ederek dünya altıncısı olmayı başardı.