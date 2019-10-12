12 Eki 2019 23:31
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News Code: 83514521
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Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda İran temsilcisi ikinci oldu

Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda İran temsilcisi ikinci oldu

Tahran, IRNA- İran Milli Dart Takımı oyuncusu Mehrdad Seyfi, Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Dart Şampiyonası'nda finalde İngiliz sporcuya yenilen Milli oyuncumuz Seyfi ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

İngiltere, Avustralya, İsveç, Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hollanda'dan rakiplerini bir bir yenmeyi başaran Seyfi, final maçında maçı kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

Öte yandan İranlı kızlar Fatma Kerimi ile Fatma Sefi birer bronz kazanarak dünya üçüncüsü oldular.

Böylece İran Milli Gençler Dart Takımı bir gümüş, bir bronz, bir beşincilik ve iki dokuzunculuk elde ederek dünya altıncısı olmayı başardı.

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