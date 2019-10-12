İranlı öğrenci Uluslararası Çin Best Maker Yarışması'nda altın madalya kazandı

İran'dan 3 erkek ve 2 kızdan oluşan 5 öğrenci dahil 43 ülkeden öğrencilerin katılımıyla 24-30 Eylül tarihleri arasında Çin'in Naming şehrinde düzenlenen Bir Kuşak Bir Yol Bilimsel Yarışması'nda Saihi Behruz birinci sırada yer alarak altın madalya elde etti.

Bu yarışma Çin ile diğer ülkelerin bilimsel ve kültürel iş birliğini arttırmayı ve genç kuşaklar arasında inovasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor.

İkinci defa bu yarışmaya katılan İran'ın yanı sıra Çin, Azerbaycan, Sudan, Kolombiya, Avustralya, Endonezya, Umman, Kenya, Viyetnam'ın da aralarında bulunduğu 43 ülkeden öğrenci maharetlerini sergiledi.