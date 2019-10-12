Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Pakistan Başbakanı yarın Tahran'da

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görüşme programı ile ilgili bilgi veren Sözcü, 'İran ve Pakistan arasındaki dostane ve köklü ilişkiler kapsamında Han'ın bu yıl İran'a düzenleyeceği ikinci ziyaret gerçekleşecek ve bu iki ülkenin yakın ve dostça iş birliği doğrultusundadır' dedi.

Pakistan Başbakanı'nın İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dahil üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğine değinen Musevi, 'Görüşmelerde son ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler masaya yatırılacak' diye konuştu.

İmran Han'ın Suudi Arabistan ve İran arasında arabulucuk yapması konusunda her hangi bir açıklama yapılmadığının altını çizen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran'ın tüm komşu ülkeleri ile arabuluculu veya arabulucusuz diyalog ve görüşmek için her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.