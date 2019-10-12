Aile İçi İlişkiler, Leipzig Film Festivali'nde yarışacak

İran Belgesel ve Deneysel Sinemayı Yayma Merkezi'nin iş birliği ile çekilen bu belgesel, bu festivalde dünyanın dört bir yanından filmlerle rekabet eden İran'dan tek belgesel oldu.

Dünyada belgesel festivallerinin en saygınlarından biri olarak görülen Uluslararası Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali, Akademi ve BAFTA tarafından da onaylanmış durumda.

İranlı yönetmen Nasır Zamiri'nin çektiği Aile İçi İlişkiler, şu ana kadar çok sayıda festivale katılarak ödüller kazandı.

62. Uluslararası Leipzig Belgesel ve Animasyon Film Festivali28 Ek,m- 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.