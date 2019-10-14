İran turizm sektöründe yüksek potansiyellere sahiptir

Tahran’da düzenlenen 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'ne katılan çok sayıda konuk arasında yer alan İstanbul Uluslararsı Sağlık Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Arzu Özer Atalay ile kongre sırasında bir röportaj yaptık.

Yabanci turistler için İran’ın turizm cazibelerini ve sağlık sektörü kapasitelerini soruya cevaben Özer Atalay, ‘ dünyaca bilinen bir gerçek var ki İran hekimleri dünyanın en iyi hekimleridir hatta medeniyetin ilk hekimleri İran kültüründendir. Bu vesileyle İran'daki bu imkanları buraya gelene kadar bilgim yoktu buraya gelip kaliteleri fiyatları öğrendikten sonra çok şaşkınlık yaşadım. Pozitif yanda şaşkınlık yaşadım. Bugüne kadar bence tanıtımda değerlendirmesinden kaynaklanan olabilir. Ama İran'ın dünya çapında sağlık turizmin çok büyük imkanların olduğunu ben bizzat kendi gözlerimle gördüm’dedi.

Arzu Özel Atalay ,Türk vatandaşlarının İran'a gelme sebebi ile ilgili soruya yanıt verirken:" öncelikle hekimleri ve ondan sonra fiyat politikası ve turizim türk insanların İran'a gelme sebeblerindendir’dedi.

Yabanci güçleri İran’a karşı uyguladıkları yaptırımların izin ülke vatandaşlar dahil turistlerin İran’I ziyaret etmesini azaltmış soruya’ Hayır,tam tersi bence daha fazla teşvik ediyor ama bunun tamamıyla İran’ın hükümetini de İran çalışmalarının daha çok artırma ‘ifadesini kullandı.

Arzu Özel Atalay İrana karşı uygulanan ambargolar ve ekonomik yaptırımların İran'a gelen turist sayısı özellikle Türk turist sayısı üzerindeki etkisi ile ilgili şöyle bir ifade kullandi:"bu ambargolar turist sayısıni negatif yönden etkilemedi aksine bu süreçte İran'a gelen turist sayısı daha da arttı.

Özer Atalay,Türk turistlerin sayısındaki artışla ilgili olarak İran’i ziyaret eden Türk sayısının her geçen gün arttığını ve bunu da Türkiye'den İran'a gelen artan uçuklar sayısından anlaşılır olacağını söyledi.

İran’a seyahat eden Türkler için en önemli avantajlar İran'daki fiyatlar ve uçuştur.

Öncelikle fiyat çok avantaj. Uçuş olarak İran'ın uçuş saatiyle Avrupanin her yerinden çok kısa saatte gelebilecek. Türkiye'den de iki üç saatlik mesafede çok büyük avantajdır.

Arzu Özel Atalay sağlık sektöründeki sorunlar ve engeller ile ilgili :"Öncelikle güvenlik gerçek dışı olsa da insanlar İran'a gelirken tedirgin geliyorlar. Bu imajı yıkmak gerekir. İran'ın sadece protesto ve ya cezaci bir ülke olmadığını göstermek gerekiyor.mesela Bize çok mükemmel bir ev sahipliği yaptılar." diye ekledi.

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