İran petrol dışı ihracatı büyük artış yakaladı

İran-Almanya Ticari İlişkileri- Durum ve Perpsektif isimli sempozyum sırasında İRNA muhabirine açıklamada bulunan İran-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abbasali Kisai, 'Bugünlerde İran sanayiinde çok büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Geleneksel ürünlerin üretimi ve ihracatının yanı sıra tıp ve ilaç sektörü gibi alanlarda iyi gelişmelere tanık olmaktayız' dedi.

İran-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası'nıon Almanya-Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan sonra bu ülkenin en büyük ortak ticaret ve sanayi odası olduğunu altını çizen Kisai, 'Berlin Ticaret ve Sanayi Odası, İran-Almanya odasını destekliyor ve bu da Almanya'nın ülkemizle ticarete devam etmek istediği anlamındadır' ifadesine yer verdi.

İran'da bulunan Alman firmaların İran'la ticareti yaptırım dolayı durdurmalarına rağmen İran'daki bürolarını kapatmadıklarını ve bunun bu işletmelerin ABD yaptırımlarından kaynaklanan sorunların giderilmesinden sonra yeniden İran'la ticaret yapmak istedikleri anlamını taşıdığına dikkati çeken İran-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kisai, 'İran-Almanya Ticaret ve Sanayi Odası aktiftir ve tüm sorunlara rağmen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi için çaba gösteriyor' diye ekledi.