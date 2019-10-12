İran Merkez Bankası Başkanı: Döviz rezervleri son bir yılda arttı

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ili özel sektörü ile hükümet diyalog konseyi toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, 'Ayrıca bu yıl ithalat için gerekli döviz, petrol dışı ihracat sektöründen elde edilmiştir' dedi.

Ülkenin özel ekonomik koşullardan geçtiğini bütün iş adamları ve girişimcilerin anlaması gerektiğinin altını çizen Himmeti, 'Sorunlarımız çözülebilir, ancak engelleri aşmak için birlikte ve beraberce yürümeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Batı Azerbaycan iş adamları ile iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Himmeti, ithalat ile ihracat arasındaki dengenin sağlanmasının zorulu olduğunu ve bunun için iş adamlarının üzerine büyük bir görev düştüğünü açıkladı.