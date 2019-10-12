12 Eki 2019 16:59
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News Code: 83514234
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Erbain törenlerine katılmak üzere Kerbela'ya gitmek için 3 milyondan fazla İranlı kayıt yaptı

Erbain törenlerine katılmak üzere Kerbela'ya gitmek için 3 milyondan fazla İranlı kayıt yaptı

Ahvaz, IRNA- Huzistan Hac ve Ziyaret İl Genel Müdürü, Irak'ın Kerbela kentinde Erbain törenleri ve yürüyüşlerine katılmak için İran'dan bugüne kadar 3 milyondan fazla zairin kayıt yaptığını açıkladı.

Irak sınırında İRNA muhabirine konuşan Huzistan Hac ve Ziyaret İl Genel Müdürü Nasır Hüveyzavi, 'Erbain törenlerinin düzenleyicisi olarak Hac ve Ziyaret Kurumu, ülke içi ve Iraklı yetkililerle zairlere iyi bir hizmet sağlanması için koordine biçimde çalışıyor' dedi.

Huzistan Hac ve Ziyaret Kurumu'nun Irak sınırında yer alan Şelemçe ve Çezzabe sınırlarında gece gündüz Erbain ziyaretçilerine hizmet sunmaya devam ettiklerine değinen Hüveyzavi, 'Kayıt sisteminde kayıt yapamayan vatanaşlarımız için gerekli önlemler alınmış ve bunlara ilişkin gerekli işlemleri kısa zamanda hayata geçireceğiz' diye ekledi.

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