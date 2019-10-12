Erbain'de Kerbela'ya gitmek için 3 milyondan fazla İranlı kayıt yaptı

Irak sınırında İRNA muhabirine konuşan Huzistan Hac ve Ziyaret İl Genel Müdürü Nasır Hüveyzavi, 'Erbain törenlerinin düzenleyicisi olarak Hac ve Ziyaret Kurumu, ülke içi ve Iraklı yetkililerle zairlere iyi bir hizmet sağlanması için koordine biçimde çalışıyor' dedi.

Huzistan Hac ve Ziyaret Kurumu'nun Irak sınırında yer alan Şelemçe ve Çezzabe sınırlarında gece gündüz Erbain ziyaretçilerine hizmet sunmaya devam ettiklerine değinen Hüveyzavi, 'Kayıt sisteminde kayıt yapamayan vatanaşlarımız için gerekli önlemler alınmış ve bunlara ilişkin gerekli işlemleri kısa zamanda hayata geçireceğiz' diye ekledi.