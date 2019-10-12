Zarif: İran ahlaki, dini ve stratejik açıdan nükleer silaha karşıdır

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin nükleer silahın kullanımı ve bulundurulmasının haram olduğuna ilişkin konuşmasını içeren bir videoyu paylaşarak, altına 'İran Lideri uzun yıllarda nükleer silahın ahlak dışı ve İslami ilkeleri çiğneyen bir konu olduğunu açıklamış ve bu nedenle bu silahın yapımı, elde edilmesi, depolanması ve kullanımı yasaklanmıştır' ifadesini kullandı.

Zarif İran'ın ahlak, din ve strateji gereği ilkesel olarak nükleer silaha karşı olduğunu kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei geçtiğimiz günlerde bir fetva yayınlayarak, nükleer silahın kullanımı, yapımı ve bulundurulmasının haram olduğunun altını çizmişti.