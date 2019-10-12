İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, TRT World ile röportajının bir bölümünü paylaşarak, 'Türkiye-Suriye arasında halen geçerli olan Adana Anlaşması, güvenliği sağlamanın daha iyi yoludur.' ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında, 'İran, Suriyeli Kürtleri, Suriye hükümetini ve Türkiye'yi bir araya getirerek Suriye ordusunun Türkiye ile beraber sınırı korumasını sağlayabilir.' diye ekledi.

TSK 9 Ekim akşamı Barış Pınarı adı ile Suriye'nin kuzeyinde askeri bir harekat başlattığını duyurdu.

Uluslararası tepkilerin büyük olduğu bu harekata İran' da tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenlik kaygılarında haklı olmakla birlikte, bu harekatı derhal durdurmasını ve Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi talep ettiklerini duyurdu.