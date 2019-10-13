İran sağlık turizm sektörünü geliştirme potansiyeline sahiptir

Tahran’da düzenlenen 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'ne katılan Alanya Üreloji Uzmanı Erkan Karadağ ile kongre sırasında bir röportaj yaptık.

Erkan Karadağ, yabanci turistler için İran’ın turizm cazibelerini ve sağlık sektörü kapasitelerini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu şu cevabı verdi:

’İran sağlık turizim sektörünü genişletme potansiyeline sahiptir ve daha iyi bir şekilde kullanabilir. Özellikle benim bu İran'a ilk gelişim. Dışarıdan gördüğüm imajıyla içeride yaşadığımız birbirini tutmuyor. Uluslar arası toplumun İran'dan sunulan algı gerçeklerle çok farklıdır ve ben bunu İran'a geldikten sonra, yani şimdi anladım. Batı gerçeği değiştirip ve istediği algıyı yaratmak peşindedir Çinli bir arkadaşının İran'ın iç durumlarıyla ilgili yanlış anlaşılmasının hakkında İran turizim atmosferinin uygun olduğunu belirterek dünyada algı çok farkli normalde kapasitesi çok yüksek ama algıdan dolayı aynı Türkiye gibi kapasitesini kullanmayı engelliyorlar.

Karadağ, Türk vatandaşlarının İran'a gelme sebebi ile ilgili 'Kültürel ve İslamik olarak yakınız.Çok Eskiden Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllardan itibaren çok güçlü bağlarımız olmuş. O yüzden bizim için her zaman buranın bir çekiciliği var’ yanıtını verdi.

TÜRSAF Uluslararası İşler Müdürü Karadağ, Yabanci güçleri İran’a karşı uyguladıkları yaptırımların izin ülke vatandaşlar dahil turistlerin İran’ı ziyaret etmesini azaltmış mıdır soruya yanıt olarak söyledi:

Hayır,Türkiye açısından öyle bir şey olmadı ama diğer tabi yurt dışından gelen dedi Çinli bir arkadaşınin İran'ın iç durumlarıyla ilgili yanlış anlaşılmasınin hakkında İran turizim atmosferinin uygun olduğunu belirterek iki ülke arasındaki turizim ilişkilerinin geliştirme gereğine vurgulayarak :"Alanya'da turist ve yerleşik İranlılar sayısı bayağı yüksek. Öyle ki ben geçenlerde Alnya'da yaşayan bir İranlıyı ameliyat ettim. Orada yaşayan. Çok oluyor. Bizim açımızdan sıkıntı yok ama diğer ülkeler imajla ve korkuyla bunu engellemeye çalışıyorlar’dedi.

Bu sektörde sorun ve engellleri hakkında’Türkiye’de İran'da teknolojik ve sağlık alt yapısı açısından aslında iki rakib ülke Tabiki kardeşlik babında biz her zaman işbirliğine açığız. Aslında uluslararası arenada hem Türkiye hem İran aslında rakip birbirine sağlık turizmindedir. Çünkü burada da kaliteli işler yapılıyor ve bu pazara hakim olmaya çalışıyor. Ama bu pazar çok büyük.İran'a da Türkiye'ye de yeterdir.

En büyük engel kültürel çok yakın olmamıza rağmen uygulamalarda kültürel farklarımız ve. Bununla ilgili durumlarda yine aynı o şey gibi dış güçlerin dünyaya yansıttığı imajla alakalıdır.

Erkan İran ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin artışı ile ilgili doğrudan uçuşların oluşturulmasına işaret etti.

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