12 Eki 2019 11:14
Journalist ID: 2391
News Code: 83513406
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Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu (TÜRSAF) Genel Sekreteri Ahmet Girgin:

İslam dünyasında sağlık turizmindeki öncü ülkeler İran ve Türkiye'dir

İslam dünyasında sağlık turizmindeki öncü ülkeler İran ve Türkiye'dir

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