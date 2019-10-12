İslam dünyasında sağlık turizmindeki öncü ülkeler İran ve Türkiye'dir

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Türkiye-Suriye arasında hala geçerli olan Adana Anlaşması, güvenliği sağlamanın daha iyi yoludur.
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Türkiye-Suriye arasında hala geçerli olan…
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Şiraz'da Hafız Günü Anma Töreni'nden kareler
Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kentinde 11 Ekim günü…
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İran ve Türkiye, İslam dünyasında sağlık turizminin lider oyuncularıdır
Tahran, İRNA- 9-11 Ekim tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da 4. Uluslararası İslam…
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ABD ambargoları, İran halkına karşı bir tür savaştır
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'ABD'nin İran'a karşı devreye soktuğu yaptırımlar,…
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İmam Ali as. Türbesi, Erbein hacılarını ağırlıyor
Necef, IRNA- Necef kenti bugünlerde Erbein törenleri için Irak’a giden acıları ağırlamaktadır.…
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Musevi, İran tankerinin hedef alınmasına tepki gösterdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran…
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İranlı sporsever kadınlar Azadi Stadyumunda
Tahran, IRNA- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu karşılaşmaları çerçevesinde Tahran'da…
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İmran Han yarın Tahran’ı ziyaret edecek
İslamabad, IRNA- Pakistan medyası resmi kaynaklara dayandırdıkları haberde başbakan İmran Han’ın…
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İran tankeri Kızıldeniz’de roket saldırısına uğradı
Tahran, IRNA- İran’a ait bir tanker Suudi Arabistan'ın Cidde kentine 60 mil mesafede roket…
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