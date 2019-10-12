ABD ambargoları, İran halkına karşı bir tür savaştır

TRT World'e demeç veren Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun savaş suçlarından bilgisiz olduğundan dolayı, iyi bir avukat edinmesi gerektiğini kaydederek, 'ABD ambargolarla İran'la savaşa başlamış ve Washington'un Tahran'a karşı uyguladığı maksimum baskı politikası aslında ekonomik terördür, zira Pompeo açıkça İran halkının aç kalmak istemiyorlarsa ABD politikalarına uymaları gerektiğini belirtti' diye konuştu.

Uluslararası normlarda ekonomik terörün sivillere karşı şiddet uygulayarak, siyasi amaçlar elde etmek anlamını taşıdığını belirten Zarif, 'ABD halihazırda bu yöntemi kullanarak, İran'ın politikalarını değiştirmeye çalışıyor. Aslında ABD siyasi amaçlarını yürütmek için İran'ın normal vatandaşlarına karşı azami baskı politikasını uygulamaktadır' diye ekledi.