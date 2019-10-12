İran ve Türkiye, İslam dünyasında sağlık turizminin lider oyuncularıdır

Kongreye Türkiye’den çok sayıda katılım gerçekleşti. Konuklar arasında yer alan Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu (TÜRSAF) Genel Sekreteri Ahmet Girgin ile kongre sırasında bir röportaj yaptık. Soru cevap biçiminde yapılan röportaj şu şekildedir:

İran’ın turizm alanında ve özellikle sağlık turizm alanında nasıl bir kapasite ve olanakları var?

Ahmet Girgin: İran bizim için çok önemli bir ülke. Özellikle inanç birliği ve kültür birliği açısından bizim için çok önem ifade ediyor. İran sağlık altyapısını tamamlamış bir ülke. Bu anlamda İslam coğrafyasında sağlık altyapısını tamamlamamış birçok İslam ülkesine sağlık hizmetini sunabilecek bir ülke. Sağlık turizmi denince de, turizm ile birlikte hareket edilmesi gereken bir konu. Bu noktada İran hem tarihi hem doğası, güzelliği ve insanlarıyla sağlık turizmi yapmaya müsait bir ülke.

Size göre İran’ı Türkler niçin turizm destinasyonu olarak görüyor? Türkleri İran’a çekecek hangi faktörler mevcut?

İran yüzyıllardır Türkiye ile kadim bir dostluk içerisinde olmuş. İnanç ve kültür birliği bakımından birbirine yakın iki ülke olduğundan İran her zaman Türkler için cazibe merkezi ve ortak faaliyet yapılması istenen bir ülke haline gelmiştir. Öte yandan Türkiye için de aynısı geçerli. Türkiye’de İranlı birçok dostumuz ve misafirimiz bulunmakta. Beraberce turizm ve sağlık turizminde iş birliği yapmak, önemli bu noktada.

İran’a özellikle geçtiğimiz yıldan beri büyük ambargolar uygulanmakta. Bunun İran-Türkiye ilişkilerinde ve özellikle Türklerin İran’ı turistik bir yer olarak gelip gezmeleri üzerinde bir etkisi olmuş mudur?

Dünayada mazlum savaşların olduğu, kanların aktıüı coğrafya ne yazık ki İslam coğrafyası. Ve bizler İslam coğrafyasında her alanda sosyal, kültür, ekonomik alanda iş birliği yaptığımız sürece beraber ve birlikte hareket etmek durumundayız. Bizim de misyonumuz gereği, turizm ve sağlık turizminde İslam dünyasında ortak hareket edersek, bir güç birliği oluştururuz. Bizim amacımız da budur. Ambargolar, savaşlar olmasın. İnsanlar insan gibi yaşasın. Sağlıklarına kavuşsunlar. Biz bunları hedefliyoruz.

İran ve Türkiye arasında turistik iş birliğini ve turist sayısını arttırmak için neler yapılabilir? Bu alanda sorunlar ve engeller nelerdir?

Özellikle İran’ın atması gereken adımlar var. İran’dan Türkiye şehirlerine yapılan uçuş sayılarının artmasını talep ediyoruz. Böylelikle İslam dünyasnın önde gelen iki ülkesi olan İran ve Türkiye arasında ciddi anlamda bir köprü ve bağlantı kurulacağına inanıyoruz.