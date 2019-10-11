Musevi, İran tankerinin hedef alınmasına tepki gösterdi

Musevi yaptığı açıklamada tankeri saldırının yakından, iki kez ve yarım saat arayla yapıldığını belirterek, geçmiş aylarda da İran tankerleri aleyhine Kızıldenizde bazı tahrip edici eylemler yapıldığını ve bunların incelendiğini ve elde edilen sonucun ian edileceğini söyledi.

Musevi bölgede petrol sızıntısından dolayı yapılan kirlilikten kaygılı olduğunu belirterek, çevri kirliliği dahil olayla ilgili sorumluluğun bu tehlikeli maceracılığın üzerinde olduğunu söyledi.

İran Milli Tanker Firması tarafından bu sabah yapılan açıklamada, İran Tankeri SBİTY’de bu sabah muhtemelen roket saldırısı sonucu iki patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlamanın ardından tankerin iki ana deposunda hasar meydana gelerek, denize sızıntı olduğu ifade edilmektedir.

Tankerin mürettebatının durumu iyi ve tankerde istikrarlı bir durumda olduğu belirtildi.

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2012