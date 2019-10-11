İmran Han yarın Tahran’ı ziyaret edecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün İmran Han’ın İran ve Arabistan’a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirmişti.

Pakistan medyası kaynak ismi belirtmeden, başbakan İmran Han’ın Cumartesi akşamı Tahran’ı ziyaret edeceğini ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Ruhani ile resmi ziyarette bulundukta sonra Riyad’a geçeceğini belirttiler.

Pakistan medyası, İmran Han’ın geçen ay New York ziyareti öncesi Arabistan’ı ziyaret ettiğini ve bu ziyarette Veliaht Prens Bin Salman’ın kendisinden İran ile gerginliğin giderilmesinde arabuluculuk üstlenmesini istediğini belirtti.

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