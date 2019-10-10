İran Milli Futbol takımı Kamboçya’yı 14-0 yendi

İran ve Kamboçya Milli Futbol Takımları 2022 Dünya Kupası karşılaşmaları çerçevesinde karşı karşıya geldiler.
Tahran’da Azadi stadyumda gerçekleşen karşılaşmada İran’ın ilk golü 4. Dakika’da elde edilirken birinci yarı 7-0 tamamlandı.
İran takımı ikinci yarıda biri penaltı 7 gol daha atarak karşılaşmayı 14-0 kazandı.
Bugün ilk kez İranlı sporsever kadınlar Azadi stadyumunda bir milli futbol takımı izledi. İran Milli Futbol takımı oyuncuları maç sonrası kadınlar tribünü önüne geçerek hazır bulunan kadınlara saygı gösterisinde bulundular.
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2012
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