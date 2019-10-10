10 Eki 2019 17:29
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News Code: 83511969
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İran’ın Nano ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor

İran’ın Nano ürünleri 45 ülkeye ihraç ediliyor

Tahran, IRNA- İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Merkezi Genel Sekreteri Said Serkar, İran’ın Nano ürünlerinin 45 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Tahran’da düzenlenen 12. Uluslararası Nano Teknoloji Fuarının açışlı sonrası açıklamada bulunan Serkar, geçmiş fuarların aksine fuarda Nano teknolojinin ticarileşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ülke genelinde Nano alanında bilim üretiminin 4. Sırada yer aldığını ifade edennn Serkar, İran’ın Nano bilim üretimi dalında birçok Avrupa, Güney Kore ve Japonya’dan daha üst sırada yer aldığını söyledi.

Geçen sene fuara 85 fuarın katıldığını ifade eden Serkar, sayının bu sene 125’e arttığını ve bunun yüzde 50 artış gösterdiğini söyledi.

Serkar, Nano ürünlerin ihracatı hedeflediklerini ifade ederek, bu ürünlerin 45 ülkeye ihraç edildiği ve bunu arttırmak istediklerini söyledi.

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2012

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