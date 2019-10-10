Lavrov: Türkiye, Suriye arasındaki gerginlik görüşme yoluyla çözülmeli

Lavrov, Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Türkmenistan'da, gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerinin, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu." dedi.

Suriye krizinin çözümü için 1998 tarihli Adana Mutabakatı'nın önemine işaret eden Lavrov, "Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Aynı zamanda bu endişelerin Ankara ve Şam arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı çerçevesinde giderilmesini de önemle vurguladık." diye konuştu.

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum nedeniyle ABD'yi eleştirerek, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu. Yıllarca Amerikalıların burada yaptığı deneyin tehlikeleri, oradaki Kürt ve Arap aşiretleri karşı karşıya getirerek Kürt kartının oynanmaması konusunda uyardık."

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2012