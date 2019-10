İran, Suriye’deki askeri operasyona karşı çıktı

Bildiride, ‘’İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını algılayarak, daha önceden de belirttiği gibi, askeri uygulamayı Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermediği gibi geniş maddi ve insani hasarlar oluşmasına sebep olacağını ve bundan dolayı bu uygulamaya karşı olduğunu bildirmektedir.’’ İbaresi yer aldı.

Bildiride, çatışma bölgelerinde sivillere yönelik tehlikelere karşın kaygılar bildirilerek, saldırıların bir an evvel durdurulması, Türk askeri birliklerinin Suriye topraklarından bir an evvel çıkması istenildi.

Bildiride, ‘’İran daha önce de bildirdiği gibi, bölgedeki mevcut şartları bölge dışı özellikler Amerika’nın müdahalelerinin sonucu olarak görmekte ve bölgedeki kapasitelerin bölge sorunlarının çözümündeki bakışı çerçevesinde, şu an her iki tarafla da temasta olduğu gibi, iki ülke arasında her hangi bir şekilde rol almaya hazır olduğunu bildirerek, mevcut gerginliğin barışçıl yöntemlerle, Suriye toprak bütünlüğü ve milli egemenliği ve Adana anlaşması çerçevesinde mümkün olduğuna inanmaktadır.’’ denildi.

