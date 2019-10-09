Çilli Sınır Kapısı açılıyor

IHA’nın haberine göre, İlçe ekonomisinin şahlanarak Çaldıran'ın cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Ensari, "İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çilli Mahallemizde kurulacak olan sınır kapısının açılması ile birlikte çevre il ve ilçelerinden vatandaşlarımızın yapacakları sınır ticareti ile ilçe ekonomimize ciddi anlamda katma değer sağlamasını bekliyoruz. ‘’ dedi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin verilen karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında varılan mutabakat sonucu, Çaldıran ilçesi Yücelen Mahallesi Çilli mevkiinde bir sınır ticaret merkezinin kurulmasının uygun olacağı hususunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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2012