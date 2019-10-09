4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi, Türk temsilcilerin katılımıyla Tahran'da düzenlendi

Bölge ülkelerinin yanı sıra diğer İslami ülkelerden katılımcıların katıldığı kongreye Sırbistan'ın Tahran Büyükelçisi Dragan Todoroviç'in katılması dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan kongrede ilk konuşmacı olarak, 4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi Başkanı Alirıza Zali konuşma yaptı.

Zali kongrede yaptığı konuşmada, son yıllarda İslami ülkeler arasında sağlık turizminin gittikçe önem kazandığını belirterek, İran'ın bu alanda genç ve yetenekli bilim adamları ve sağlık uzmanları bulundurması bakımından öne çıktığını ifade etti.

30 yıl önce İran'dan yurt dışına hastaların tedavi için gittiklerinin altını çizen Zali, 'Halihazırda bölge ülkelerinden hastalar sık sık ülkemize geliyor. İran halkı çok misafirperver olduğu için hastalar, sağlık hizmetini misafirperverlikle paralel görüyor ve bu nedenle İran'dan memnuniyetle ayrılıyor' diye konuştu.

Zali konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'İslami Ülkeler Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi 7 yıldır faaliyet gösteriyor. Teşkilatımız 53 ülkede açtığı şubelerle birlikte tüm bölgemizde olan 14 ülkeye sağlık turizmi hizmeti sunabiliriz.'

Programın devamında Türkiye'den Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu (TÜRSAF) Genel Sekreteri Ahmet Girgin katılımcılara hitaben yaptığı açıklamada, İran'da bulunduğundna dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İslami ülkeler arasında başta sağlık turizmi olmak üzere, çok boyutlu ilişkilerin artması ile bu ülkelerin refah ve güvenliğinin artacağını söyledi.

Girgin'in konuşmasından sonra Umman, Afganistan ve İranlı yetkililer birer konuşma yaptıktan sonra özel panel ve çalıştaylar başladı.

4. Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Kongresi'ne İran'ın yanı sıra bölge ülkeleri ile Malezya ve Güney Afrika gibi ülkelerden de temsilciler büyük ilgi gösterdi. Kongre sırasında sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firma ve kuruluşlar, düzenlenen fuarda ürünlerini görücüye çıkardı.

Kongre 11 Ekim'e kadar devam edecek.