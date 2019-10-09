2019 EXPOPHARM Fuarı'na 6 İranlı bilim temelli firma katıldı

Üst üste ikinci yıl boyunca İran'ın bilim temelli firma ve şirketleri, ülkenin İnovasyon ve Kalkınma Fonu desteğiyle EXPOPHARM Fuarı'na katılım gösteriyor.

"EXPOPHARM 2019 " uluslararası eczacılık fuarına 38 ülkeden 731 firma katıldı. Bu işletmeler laboratuar ekipmanları, tıbbi teşhis cihazları, nanoteknoloji ve biyolojik bilimler gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

EXPOPHARM fuarı, 1949'dan beri yıllık olarak Münih ve Düsseldorf'ta düzenlenmektedir. EXPOPHARM, 50 yıldır Avrupa'nın en büyük ilaç fuarı olmuştur.

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