9 Eki 2019 15:58
Journalist ID: 2391
News Code: 83510527
0 Persons

İranlı yetkili:

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesine sıcak bakıyoruz

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesine sıcak bakıyoruz

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaiiz, ABD askerlerinin Sıriye'den çekilmesine sıcak baktıklarını belirterek, 'Suriye hüğkümeti ile koordine halinde olmaksızın ve bölgede güvensizlik yaratan ABD askerleri dahil yabancı güçlerin Suriye'yi terketmeleri gerekmektedir' dedi.

Gazetecilerde düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, Suriye sorununun müzakere ve görüşme yolu ile çözülmesi için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın Suriye'den askerlerini çekeceğini bildirmesinin İran tarafından sıcak karşılandığını kaydeden Vaizi, 'Bu güçlerin Suriye'den çekilmesine sıcak bakıyoruz. Çeşitli ülkeler aralarındaki sorunları diyaloğ ve uzlaşı ile çözebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon, bölgenin zararınadır

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ile ilgili duruşuna da işaret eden İranlı yetkili, 'Biz Türkiye'nin Suriye sınırına ilişkin kaygı ve endişelerini anlıyoruz ve bu konuda onlarla görüştük, ancak asker göndererek güvenliği sağlamaya çalışmaları, bölge meselelerinden anladığımız kadarıyla bölgenin zararınadır ve güvenliği sağlamaz' diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =