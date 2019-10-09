Zarif: bazıları Irak halkının kaygılarını kötüye kullanmaya çalıştılar

İran Dışişleri Bakanı Zarif Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "Irak halkının yasal kaygıları olduğuna inanıyorum. Irak hükümeti, halkının karşılaştığı sorunları çözmek mümkün olan her şeyi yaptı’ ifadesini kullandı.

* ABD'nin başlattığı ekonomik savaş, sivillerin yaşamını ve sağlığını hedeflemektedir

Uluslararası ekonomi ve Tahran'daki yaptırımlar konulu uluslararası konferansta konuşan Zarif, bugün ekonominin kötüye kullanılması ve doların bazı güçlerin askeri bir silah olarak kullanılmasının yaygınlaştığını söyledi.

Zarif, "ABD ekonomik silahı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik savaş dediği şey, sivillerin yaşamını ve sağlığını hedef alıyor" dedi.

ABD’nin İran halkına karşı tam bir ekonomik savaşı haklı çıkarmak için yasadışı yaptırımlar kullandığını aktaran Zarif, 'Bugün ABD, nükleer anlaşmayı ve BM'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği ortada’ diye ekledi.

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