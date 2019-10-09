İran uzay ajansına karşı yaptırımları resmen protesto etti

Bu mektubun başlangıcında İran Uzay Ajansı, Uzay Araştırma Merkezi ve ülkenin Dış Uzay İdaresi'ne karşı son zamanlarda yapılan tek taraflı ABD yaptırımlarına atıfta bulunuyor. Mektup, üç kuruluşun da misyon ve sorumluluğunun sivil alandaki dış mekanın barışçıl kullanımını kucaklamak ve desteklemek olduğunu gösteriyor.

Mektup ayrıca, tek taraflı ABD eylemlerinin genel olarak uluslararası hukuka ve uzay faaliyetlerinde iş birliği ilkelerine aykırı olduğunu ve tüm hükümetlerin belirli alanlara serbest erişimini vurgulayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin, sık sık deprem, sel ve kuraklık gibi doğal afetlerle karşılaşan ülkelerden biri olduğu belirtildi. Mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı: 'Bu felaketlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için uzay teknolojisinin kullanılması çok önemli”.

Mektupta, İran’ın yörüngeye uyduracak uydular başlatmasının gerekliliği ve önemi bilgisine de yer verildi.