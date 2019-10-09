Ayetullah Hamanei: Atom bombasının üretimi ve bulundurulması haramdır

Bilim alanında yetenekli bir grup İranlı genci kabul eden Ayetullah Hamanei burada yaptığı açıklamada, 'Değerli İslam'ın hüküm ve kuralları uyarınca, bu silahın kullanımının dini yönden kesinlikle haram olduğunu belirttik. Dolayısıyla kesinlikle haram olan bu silahın üretimi ve bulunduruması ile ilgili masraf yapmamıza bir neden yoktur' dedi.

Bilimin insanseverlik kültürü ile birlikteliğinin insanlığın bilimin gerçek kazanımlarını kullanmasını kolaylaştırdığının altını çizen İslam İnkılabı Rehberi, 'Çok önemli ve çok kazançlı nükleer bilim, yanlış iktidarcılık kültürü ile birleştiğinde, atom bombasının üretimine neden olarak dünya ve insanlığna dönük büyük bir tehdit oluşturdu' diye ekledi.