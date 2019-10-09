Ruhani: Suriye kuzeyinin güvenliği sadece Suriye ordusunun varlığı ile mümkün

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyetinin Suriye ile sınırları hakkındaki kaygılarına işaretle, ‘’Bize göre Suriye kuzeyinin güvenliğinin temini Suriye ordusunun varlığı ile mümkündür. ‘’ dedi.
Ruhani, Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada, ‘’Kaygılarının giderilmesi Türkiye’nin hakkıdır fakat bu kaygıların giderilmesi için bize göre doğru yol seçilmeli. ‘’ dedi.
Ruhani, ‘’Bugün seçilen yöntem ve perde arkasındaki anlaşmalar bölgenin yararına olmayacak ve biz dost ve kardeş Türkiye’den bu konularda daha dikkatli ve sabırlı olmasını ve seçilen yolu gözden geçirmesini istiyoruz. ‘’ dedi.
Ruhani, ‘’Bu seçilen yolun bölge için uygun ve hayırlı yol olmadığına inanıyoruz zira bölgedeki şartlar önce istikrarın sağlanmasını ve Suriyeli avarelerin daha hızlı ülkelerine dönmesini gerektirir. ‘’ dedi.
Ruhani, ‘’Bugün esas konu, Suriye’nin kuzeyi ve Fırat’ın doğusu değildir. Bölgenin ilk sorunu İdlib konusudur zira tüm teröristler bu bölgede toplanmışlardır ve umarım bölge ülkeleri bu hususta yardımcı olurlar ve Türkiye devleti de bölgede yeni sorunla karşılaşmamız için bu hususta daha dikkatli olur. ‘’ ifadesini kullandı.
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2012
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyetinin Suriye ile sınırları hakkındaki kaygılarına işaretle, ‘’Bize göre Suriye kuzeyinin güvenliğinin temini Suriye ordusunun varlığı ile mümkündür. ‘’ dedi.
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyetinin Suriye ile sınırları hakkındaki kaygılarına işaretle, ‘’Bize göre Suriye kuzeyinin güvenliğinin temini Suriye ordusunun varlığı ile mümkündür. ‘’ dedi.
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