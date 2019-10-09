Dünya toplumu mültecilere ilişkin sorumluluğunu üstlenmelidir

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İran-Afganistan-Pakistan-BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dörtlü Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, mültecilerin sorunlarının köklü olarak çözülmesi gerektiğini ve bölgenin tümü ile ilgili doğru bir değerlendirmenin olmadığı takdirde yeni mülteci dalgasının ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dünya toplumunun mülteci ve sığınmacılar üzerindeki sorumluluğunu ifa etmesinin elzem olduğunu kaydeden Rahmani Fazli, dünya toplumunun İran'a mültecilere ilişkin toplam yardımının İran'ın bu yöndeki masraflarının %6'sına bile tekabül etmediğini ifade etti.

İran-Afganistan-Pakistan-BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dörtlü Toplantısı, Cenevre'de düzenlenen Dünya Mülteci Forumu sırasında düzenlendi.