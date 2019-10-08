Musevi, Amerika’nın 28 Çin kurumu aleyhindeki ambargolarını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın tüm Müslümanlar aleyhindeki cinayetlerine işaretle Amerika’nın Uygur Müslümanlarını bahane ederek 28 Çin kurum ve firmasına uyguladığı ambargoyu mahkum etti.

Musevi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Çin firmalarına uygulanan ambargolara değinerek, ‘’Milli kanunların uluslararası düzeyde uygulanması uluslararası hukuk açısından kabul edilemezdir. Ekonomik ambargo, milletlerin hukukuna saldırı ve uluslararası ticaret güvenliğine aykırıdır. ‘’ dedi. Musevi, Amerikan rejiminin uygulamasını mahkum ederek, ‘’Amerika suçsuz Müslümanlar aleyhine dünya çapında özellikle Ortadoğu’da defalarca cinayetler işleyerek diğerlerine ambargo uygulamak için en az ahlaki salahiyete sahiptir. ‘’ ifadesini kullandı. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012