8 Eki 2019 21:05
Journalist ID: 1942
News Code: 83509234
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Vaizi: Tahran-Bakü ilişkileri güçlü ve gelişmektedir

Vaizi: Tahran-Bakü ilişkileri güçlü ve gelişmektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran-Bakü ilişkilerinin iki ülke Cumhurbaşkanlarının güveni sayesinde güçlü ve gelişmekte olduğunu ve İran’ın komşuları özellikle Azerbaycan ile ilişkilerinin gelişmesi için hiçbir sınırlaması olduğunu söyledi.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Destekler Bakanı Sahil Babayev ile Tahran’da görüşen Vaizi, iki ülkenin uluslararası kurumlarda bir birine verdikleri ilkesel desteğe değinerek iki ülkenin samimi komşu olarak tüm alanlarda işbirliğine sahip olduğunu ve bunun daha da hızlanması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki mevcut değişmelere değinen Vaizi, mevcut durumda bir birine yakın ülkelerin milletlerin menfaatleri için işbirliğini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Babayev de ülkesinin İran ile ilişkilerin gelişmesi için özel öncelik verdiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin diğer ülkelere örnek olarak gösterilebileceğini söyledi.

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2012

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