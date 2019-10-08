Vaizi: Tahran-Bakü ilişkileri güçlü ve gelişmektedir

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Destekler Bakanı Sahil Babayev ile Tahran’da görüşen Vaizi, iki ülkenin uluslararası kurumlarda bir birine verdikleri ilkesel desteğe değinerek iki ülkenin samimi komşu olarak tüm alanlarda işbirliğine sahip olduğunu ve bunun daha da hızlanması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki mevcut değişmelere değinen Vaizi, mevcut durumda bir birine yakın ülkelerin milletlerin menfaatleri için işbirliğini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Babayev de ülkesinin İran ile ilişkilerin gelişmesi için özel öncelik verdiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin diğer ülkelere örnek olarak gösterilebileceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012