Irakçi: bölgenin gergin durumu Amerikan politikaları sonucudur

İran- Portekiz ikinci siyasi istişareler toplantısı için Tahran’da bulunan Portekiz Dışişleri Bakanlığı Siyasi Genel Müdürü Kuşta Perira, Irakçi ile görüştü.

Irakçi görüşmede iki ülkenin 500 yıllık ilişkilerine değinerek, iki ülkenin kültürel işbirliğinin sosyal ve halklar arası ilişkilerin derinleşmesi için bir sermaye olduğunu söyledi.

İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için ciddi mekanizmaların çalıştırılmasını isteyen Irakçi Tahran’ın Avrupa ülkelerinden beklentisinin Amerika’nın tek taraflı politikalarına karşı çıkması olduğunu söyledi.

Perira da ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek Avrupa’nın nükleer anlaşmayı korumak istediğini ve Portekiz’in de bu yönde AB politikaları ile aynı yönde hareket ettiğini söyledi.

Görüşmede taraflar ikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alış verişinde bulundular.

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2012