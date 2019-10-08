8 Eki 2019 19:57
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News Code: 83509172
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Zarif: Bölge güvenliğinin temini için komşularla işbirliğine hazırız

Zarif: Bölge güvenliğinin temini için komşularla işbirliğine hazırız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Suudiler eğer İran ile müzakere istiyorsa İran ile bölge konularını müzakere masasında gündeme getirmeli, halkı öldürmekle değil ve bu durumda İran’ı yanında bulacaktır. ‘’ dedi.

Zarif, Arabistan Veliahdı Bin Salman’ın Irak ve Pakistan’dan İran ile arabuluculuk yapmalarını istemesi ile ilgili, ‘’İran Dışişleri Bakanlığı her zaman komşularla bölge güvenliği için işbirliğine hazırdır ve bunu resmi olarak da ilan etmişiz ve Cumhurbaşkanı Ruhani de bu doğrultuda Umut Koalisyonu önerisini sunmuştur. ‘’ dedi.

New York Times gazetesi verdiği haberde Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’ın Irak ve Pakistan liderleri ile yaptığı görüşmelerde ülkesi ve İran arasında arabuluculuk yapmalarını istediğini bildirmişti.

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2012

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