Zarif: Bölge güvenliğinin temini için komşularla işbirliğine hazırız

Zarif, Arabistan Veliahdı Bin Salman’ın Irak ve Pakistan’dan İran ile arabuluculuk yapmalarını istemesi ile ilgili, ‘’İran Dışişleri Bakanlığı her zaman komşularla bölge güvenliği için işbirliğine hazırdır ve bunu resmi olarak da ilan etmişiz ve Cumhurbaşkanı Ruhani de bu doğrultuda Umut Koalisyonu önerisini sunmuştur. ‘’ dedi.

New York Times gazetesi verdiği haberde Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’ın Irak ve Pakistan liderleri ile yaptığı görüşmelerde ülkesi ve İran arasında arabuluculuk yapmalarını istediğini bildirmişti.

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2012