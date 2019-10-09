Tarihi binalar: Tahran'ın paha biçilmez hazineleri

Tahran'ın kalbinde, bir an için günlük hayatı unutabileceğiniz ve İran mimarisinin güzelliğinin tadını çıkarabileceğiniz yerler var.

Sonra, bu yerlerden bazıları hakkında konuşalım.

Mukaddem Müzesi

Mukaddem Müzesi, Muhammad Tagi Han Ehtesab Ol-Molk'a ait olan Kaçar döneminin görkemli evlerinden biridir. Müze Veliasr caddesi ve Sepah caddesi üzerinde yer almaktadır.

Erbab Hürmüz Evi

Erbab Hürmüz Evi, Tahranpars bölgesinin (Tahran'ın doğu kesiminde) Grafik Müzesi haline gelen en ünlü ve güzel binalarından biri. Tarihi belgelere göre, Evi Erbab Hürmüz, Kajar hanedanının sonuna işaret ediyor. Bölgedeki arsa ve evin bulunduğu bahçe aslen Kaçar başbakanı Ein Od-Dole'ye aitti.

Daha sonra, ev Bakhtiyari Lotfali kabilesi Emir Mofaham'ın büyüklerinden birine geçti. Bage Enari (Nar Bahçesi) olarak adlandırılan ve bugün Tehranpars bölgesi olarak bilinen 36 milyon metrekarelik alan, birkaç İranlı mühendisin yardımıyla caddelere yerleştiren ve hastaneler, yaylar gibi topluluk merkezleri inşa etmeye başlayan Erbab Hürmüz adını alan Hürmüz Araş tarafından satın alındı.

Mesudiye Sarayı

Mesudiye Sarayı, 1879'da Nasirüddin Şah'ın oğlu ve İsfahan valisi Kajar prens Masud Mirza'nın emriyle inşa edildi. O zamanlar saray, prens'in başkentteki ikametgahıydı. Kompleks 5 binadan oluşmaktadır: bir resepsiyon salonu, bir restoran, bir bahar evi, Seyed Cavadi Sarayı ve Moşir ül-Mulk Sarayı. Rezidans, seramik, kaligrafi ve duvar resimleri ile dekore edilmiştir.

Mesudiye sarayı içinde bulunan binalar șunlardir:

Divan-hane konağı

Sofra-hane konağı

Seyed cevadi bahçesi

Moșiri bahçesi

Moșirüddüle konağı

Fayton geçen kapı başı konağı

Divan-hane bağı

Zaman Müzesi (Hüdadad'ib Evi)

Zaman Müzesi (Hüseyin Hudadad Evi) - Times Müzesi olarak da bilinir, kajar dönemi ile ilişkilendirilen tarihi bir anıttır ve Tahran'da Zaferaniye ve Parzin Bagdadi Caddelerinin kesiştiği bir yerde bulunur. Zamanların galerisi, binanın tesisinde sunulan ve toplamda 700 metrekarelik bir arsa üzerine kurulu toplam 5000 metrekarelik alana sahip geniş bir saat ve diğer zaman ölçüm cihazları koleksiyonudur. Bu müze, İran'daki ilk saat müzesi olarak bilinir.

Saraye Roşen Konağı

Saraye Roşen konağı, Nasır-Husrov sokağındaki Şems ül- İmare konağının yanında yer almaktadır ve bu sokağın en güzel yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu bina Pehlavi hanedanlığının saltanatının başlangıcına tarihlenir ve 1934 yılında inşa edilmiştir. Diğer binalara göre eşsiz ve özgün bir mimariye sahip bu binanın duvarları günümüze kadar inmiştir. Ev, Tahran'daki ilk ticari komplekslerden biri olarak kabul edilir. Bu binanın mimarisi, Gotik, eski İtalyan ve İran mimarisinin bir kombinasyonu ile tasarlanmıştır.

Ein ül-Dole Bahçesi ve Konağı

Ein Ol-Dole'nin bahçesi ve konağı İran'daki Kajar döneminin en değerli nesnelerinden biri, Kajar Hanedanlığı Bakanı Ein ül-Dule'nin eviydi.

Ferdus Bahçesi

1885 yılında Muhammed Şah Kajar’ın emriyle Tazrish Meydanı yakınında Mohammadiye Sarayı adı altında bir saray inşa edildi.

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